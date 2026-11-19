Podcast Svolta centro sportivo, Biazzo: "Ora fondamentale costruire una cantera coi napoletani"

Salvatore Biazzo analizza il progetto del centro sportivo, il futuro di Manna, le scelte discutibili di Allegri e i giovani sui quali ricostruire il Napoli.

Salvatore Biazzo, giornalista, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "Centro sportivo? In termini patrimoniali vale moltissimo, perché incrementa il patrimonio della SSC Napoli. Al di là di questo, però, c'è anche un aspetto agonistico: un centro sportivo all'altezza consente di organizzare un settore giovanile, un centro medico importante, un laboratorio per la prevenzione degli infortuni muscolari e tantissime altre cose che, almeno per quello che siamo riusciti a capire, sono nella testa di De Laurentiis. Ci sono esempi importantissimi, penso al centro e al laboratorio del Bayern Monaco, che secondo me è tra i club meglio organizzati da questo punto di vista. Le aspettative sono tante, ma anche le intenzioni di De Laurentiis sono molto importanti. Si sta discutendo molto della natura dell'atto preliminare, ma si tratta di un atto giuridico a tutti gli effetti. È quello che facciamo normalmente anche quando compriamo una casa, per verificare determinate condizioni prima del rogito. Mi sembra tutto normale. Quello che colgo, però, non è tanto l'aspetto tecnico, giuridico o amministrativo, quanto la volontà. C'è una volontà forte di fare qualcosa e mi pare che la prima pietra, metaforicamente intesa, sia stata messa".

Con la realizzazione del centro sportivo e il potenziamento del settore giovanile, il ruolo di Manna potrebbe diventare ancora più importante?

"Certamente, non si discute nemmeno. Vedo che De Laurentiis ha anche inserito nuove figure professionali delle quali si è parlato poco, come un top manager di 43 anni che dovrà occuparsi del settore digitale e del merchandising. Questo significa che la società sta crescendo. Come cresce una società dal punto di vista amministrativo? Individuando figure professionali funzionali a un sistema e a un progetto. Manna fa parte di questo progetto e probabilmente anche per questo gli verrà rinnovato il contratto. È un direttore sportivo giovane e noi diciamo sempre che bisogna puntare sui giovani, salvo poi andare a cercare il vecchio direttore sportivo di mille battaglie. Credo che Manna goda della fiducia della società. D'altro canto, gli errori commessi non sono riconducibili esclusivamente a lui. Non è che Manna compra sette calciatori, poi chiama Conte e gli dice che gli ha preparato un pacchetto di acquisti. Non funziona così. Il direttore sportivo individua quattro o cinque profili per ogni ruolo indicato dall'allenatore, glieli sottopone e il tecnico esprime il proprio gradimento. Se poi un allenatore si lamenta della campagna acquisti e dice che quei giocatori non sono all'altezza, evidentemente nemmeno lui ha fatto bene il proprio lavoro".

Quanto ritieni futuribile il Napoli di Allegri, al di là della durata del contratto dell'allenatore?

"Faccio una premessa: nemmeno a me piace quello che sta accadendo. Non mi piace come vengono utilizzati alcuni calciatori e non mi piacciono tantissime altre cose. Detto questo, non mi schiero né a favore né contro Allegri. Sarà perché sono della vecchia scuola, ma appartengo a quella categoria di giornalisti che pensano di dover criticare quando c'è da criticare ed evidenziare le cose buone quando vengono fatte. In questo momento mi pongo il problema di capire quanto le emergenze che Allegri ha dovuto affrontare, che sono state importanti e molto gravi, possano aver inciso sulle sue scelte. Poi, però, se sabato contro il Torino dovessi vedere ancora Milinkovic-Savic invece di Meret, resterei veramente perplesso. Se ritieni Milinkovic-Savic migliore di un portiere che ha vinto undici titoli in carriera, allora lo devi schierare sempre. Questa alternanza tra Meret e Milinkovic-Savic è una cosa che stiamo vedendo soltanto a Napoli e in pochissimi altri club al mondo. Sono entrambi bravi, non voglio schierarmi dalla parte di nessuno. Ma se vuoi puntare su Milinkovic-Savic, fallo con continuità, dagli tranquillità e serenità. Come fa un portiere a scendere in campo in un ruolo così delicato sapendo che nella partita successiva potrebbe non giocare? Io non mi sentirei tranquillo".

Al di là della questione portieri, ci sono anche diversi calciatori che sembrano rendere al di sotto delle proprie possibilità. Quanto incidono le scelte tattiche di Allegri?

"In porta hai la possibilità di scegliere, mentre a centrocampo e in difesa, considerando gli infortuni, non hai molte alternative. Però, se hai un Vergara che esplode in quella maniera in Nazionale, devi riflettere sulla possibilità di utilizzarlo dall'inizio, anche per consentire a Politano di rifiatare. Se Politano, invece di giocare novanta minuti sacrificandosi continuamente, gioca quarantacinque minuti alla Politano, può fare la differenza in campo. Poi vediamo De Bruyne giocare in Nazionale in quella maniera, lo stesso accade con Hojlund. Allora mi viene da chiedere ad Allegri: le hai viste queste partite? Sono tutte cose sulle quali riflettiamo e sulle quali esprimiamo qualche critica, ma lo facciamo in buona fede".

Quali calciatori dell'attuale organico potrebbero costituire l'ossatura del Napoli della prossima stagione?

"Intanto credo che alcuni dei calciatori più avanti con l'età vadano salvaguardati. Se guardo quello che riesce ancora a fare Modric, non mi pongo necessariamente il problema di avere un giocatore di 37 anni o un altro di 32. Certamente non possono far parte di un progetto a medio-lungo termine, ma bisogna costruire gradualmente. Io punterei su Vergara, su Favasuli e riporterei alla base Rao, che mi piace moltissimo. Sceglierei anche uno dei due portieri, perché oggi quelli bravi sono difficili da trovare. Meret e Milinkovic-Savic sono praticamente coetanei: scegline uno e costruisci un progetto intorno a lui. Favasuli può diventare un elemento importante per il futuro, così come altri giovani. Vorrei vedere all'opera anche Pereira, del quale tutti mi parlano molto bene, e Tammaro, che dicono abbia delle qualità geniali. Bisogna stare attenti, perché ringiovanire una squadra non significa eliminare improvvisamente tutti i calciatori di una determinata generazione. Le sostituzioni devono essere graduali. Per me, finché può, deve giocare Di Lorenzo, senza ombra di dubbio. Hojlund, invece, è un calciatore di 23 anni: bisogna essere bravi a metterlo nelle condizioni di andare in doppia cifra a fine campionato, perché ha le qualità per riuscirci".

Il Napoli ha tanti calciatori dal potenziale ancora inespresso. Potrebbe non essere Allegri l'allenatore giusto per valorizzarli?

"Può darsi, può darsi pure che sia così. Però, quando facevo riferimento a Tambaro e agli altri giovani, non intendevo dire che bisogna prenderli e mandarli immediatamente in campo. I giovani devono cominciare a frequentare gli ambienti della prima squadra, perché così fanno esperienza, crescono, ascoltano i calciatori più anziani, ricevono consigli e imparano anche attraverso le analisi delle partite. È così che cresce un calciatore. In Argentina, quando si parla di Maradona, si parla spesso della filosofia della strada, un argomento che ho affrontato anche in un libro di prossima uscita. Una volta la strada era importante anche a Napoli, perché da lì sono arrivati calciatori che hanno fatto la storia. Penso a Totò Juliano, a Cannavaro, a Ferrara e, allargando il discorso alla provincia, a Quagliarella, Montella e Immobile. Ecco perché è fondamentale costruire una cantera, un settore giovanile che consenta a questi ragazzi di crescere gradualmente, frequentando gli ambienti della prima squadra. Maradona ha imparato a giocare per strada, che a volte ti insegna cose che un'accademia non può insegnarti. Noi abbiamo bisogno sia della strada sia dell'accademia. Mi pare che il primo passo per costruire quest'ultima sia stato fatto".