Podcast Svolta centro sportivo, Marra: "Dietro si nasconde anche un messaggio di ADL alla piazza"

Bruno Marra commenta il progetto del nuovo centro sportivo del Napoli, il futuro di De Laurentiis, la questione stadio e l'importanza di De Laurentiis.

Bruno Marra, giornalista, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "Centro sportivo? È un gesto che ha un significato che va oltre l'aspetto sportivo e logistico, perché il Napoli deve avere una casa. In molti avevano agitato l'idea che De Laurentiis volesse lasciare o cedere il Napoli, erano stati accostati alla società anche nomi illustri. Credo invece che questo atto abbia un significato molto preciso: De Laurentiis raddoppia e non lascia. Ha messo le basi per un nuovo futuro da presidente e le sue parole sono state esplicite, quando ha parlato di un primo passo verso il futuro, se la salute lo assisterà. Secondo me il significato di quelle parole è che, finché avrà forza ed entusiasmo, sarà il presidente del Napoli. È un messaggio veicolato proprio attraverso l'acquisto del terreno e questo investimento futuro, che vedrà quello che potremmo definire il De Laurentiis ter. Se il primo decennio è stato quello della resurrezione e il secondo quello dei successi, adesso comincia la fase degli investimenti per il futuro".

Dopo il centro sportivo, il prossimo passo per mantenere il Napoli competitivo dovrà essere necessariamente lo stadio di proprietà?

"È un'operazione più complessa. In Italia un po' tutti i club incontrano difficoltà, anche se alcuni sono già più avanti e si rischia quindi di accumulare un ritardo anche in termini economici e di ricavi. All'estero abbiamo visto anche stadi abbattuti e ricostruiti, mentre in Italia la burocrazia rende tutto molto più difficile. Negli intendimenti del presidente, peraltro esplicitati, c'è sicuramente quello di costruire uno stadio. Al momento, però, e lo dico anche con un leggero sollievo, credo che la casa del cuore del Napoli sia lo stadio Maradona. Un restyling potrebbe assicurarci uno stadio di qualità, con servizi all'avanguardia. Sotto il profilo strettamente economico mi rendo conto che uno stadio di proprietà rappresenti il futuro per una società che vuole essere florida e andare avanti autonomamente. Tuttavia mi tengo stretto il lato romantico, quello della familiarità, perché credo che lo stadio Maradona, anche soltanto per il nome che porta, sia la cattedrale del Napoli e dei tifosi azzurri".

Contro il Torino il Napoli non può permettersi altri passi falsi se vuole continuare a inseguire la qualificazione in Champions League. Che partita ti aspetti?

"Non è certamente il momento di nascondersi dietro un dito. Qualsiasi altro esito che esuli dalla vittoria sarebbe una delusione. Il Napoli deve riprendere a vincere e, possibilmente, come ha detto anche Massimiliano Allegri, deve riprendere a vincere più partite, non soltanto una. C'è bisogno del famoso filotto per ricompattarsi e aspettare tempi migliori, perché in questo momento il Napoli deve tenere botta in attesa che rientrino gli infortunati. È vero che ormai ci ripetiamo sempre la stessa filastrocca, perché appena rientra un giocatore se ne ferma un altro, però vorrei almeno avere il piacere di vedere quale livello di competitività possa raggiungere il Napoli con la rosa al completo. Non abbiamo ancora avuto la possibilità di osservarlo. Vediamo se riuscirà a capitalizzare queste prossime tre partite di campionato: nulla è scontato nel calcio, ma sono tre incontri nei quali il Napoli potrebbe avere l'autorevolezza per imporsi. A quel punto, con l'arrivo del nuovo anno e anche in chiave mercato, capiremo in quale posizione potrà candidarsi per riaggregarsi al gruppo delle prime".

Da qui a Natale il Napoli sarà impegnato in otto partite tra campionato, Champions e Coppa Italia. Sarà un momento decisivo per la stagione?

"A Natale capiremo chi è il Napoli. Questo è il modo più semplice per sintetizzare il discorso sul calendario delle prossime settimane. Bisognerà capire come la squadra riuscirà ad affrontare questo ciclo di partite, anche perché il tempo passa e alcuni risultati possono diventare determinanti per il prosieguo della stagione. Guardiamo però anche al lato romantico e positivo: Natale è il momento dei desideri, quello in cui si risveglia la magia. Speriamo che il Napoli possa regalarci tante gioie e tante emozioni da trovare sotto l'albero".

Ti auguri che il Napoli riesca a trattenere Kevin De Bruyne a gennaio oppure saresti disposto ad accettare il suo sacrificio sul mercato?

"Credo che non ci sia molto da discutere: se lui ha il grande piacere di stare qui, il Napoli e i suoi tifosi lo accolgono a braccia aperte. Si può dire qualsiasi cosa, magari che sia un calciatore un po' più freddo, distaccato, introverso, però i tifosi del Napoli hanno una competenza tale da riuscire a riconoscere le virtù e le capacità tecniche assolutamente fuori dal comune di De Bruyne. Se non ci sono particolari tensioni o volontà diverse, credo che sia una simbiosi, un matrimonio che potrà proseguire perfettamente. È anche grazie al talento di De Bruyne che il Napoli dovrà uscire da questo momento di difficoltà e tornare ad alti livelli. Secondo me è un giocatore necessario e importantissimo per la risalita del Napoli".