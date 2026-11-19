Podcast Torna il campionato, Forgione: "Allegri richiamato alle responsabilità da ADL!"

Forgione analizza il progetto del centro sportivo di Qualiano, le difficoltà dello spogliatoio azzurro e il futuro di Allegri alla vigilia di Napoli-Torino.

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "Centro sportivo? Da un certo punto di vista cambia poco, nel senso che il centro sportivo è certamente un asset importante, ma non sposta gli equilibri né dal punto di vista tecnico né da quello economico. È un asset che ti consente innanzitutto, diciamocelo chiaramente, di fare bella figura, visto che il Napoli sta facendo brutte figure con Castel Volturno. Chiunque venga ingaggiato dal Napoli e abbia un certo spessore, quando vede il centro sportivo si chiede come abbia fatto questo club a diventare così importante e a raggiungere determinati obiettivi. Castel Volturno non è il peggiore dei centri sportivi, però se ingaggi De Bruyne, Conte o altri calciatori e allenatori che provengono da realtà importanti, è evidente che un club che vuole diventare grande abbia bisogno di strutture all'altezza. Ripeto, però, che non è questo a spostare gli equilibri: il Napoli ha vinto gli Scudetti allenandosi a Castel Volturno, così come il Napoli di Maradona li ha vinti nella mediocrità di Soccavo, quando il Milan aveva già Milanello e l'Inter la Pinetina. Il centro sportivo ti fa crescere dal punto di vista dell'immagine e aumenta il valore del club, ma gli equilibri economici si spostano con uno stadio di proprietà, quelli tecnici acquistando calciatori di un certo livello oppure facendo crescere adeguatamente i ragazzi del vivaio. In questo ventennio il Napoli si è dedicato maggiormente all'acquisto di calciatori già formati. Se il centro sportivo dovesse servire anche a sviluppare il settore giovanile, allora rappresenterebbe un valore aggiunto. Al momento, però, il Napoli sta pianificando l'ampliamento dei propri asset, niente di più".

Per tornare a competere ai vertici, il Napoli deve innanzitutto ritrovare l'umiltà e la compattezza del gruppo?

"Questo decisamente. Il Napoli ha capito a proprie spese di essere una squadra in netta difficoltà e credo che tutti i calciatori ne siano consapevoli. Si è arrivati a quelle dichiarazioni nel famoso tutti contro tutti, che in realtà è stato uno sfogo anche mal governato nel dopo partita dell'ultimo incontro di Champions League. Tutti si sono resi conto che evidentemente c'è qualcosa che non va in questa squadra e che non c'è amalgama nello spogliatoio. Per tornare sulla terra, il Napoli deve necessariamente ricostruire quello che è il cuore e il segreto di ogni squadra vincente, cioè lo spogliatoio. In questo momento mi sembra uno spogliatoio abbastanza frammentato e il lavoro va fatto soprattutto su questo. Non so quanto Allegri e il suo staff possano influire in tal senso, però è necessario ricostruire un minimo di serenità all'interno del gruppo, perché mi è sembrato molto frammentato e slegato. In queste condizioni non si arriva da nessuna parte".

Sabato il Napoli affronterà il Torino con l'obbligo di vincere. Quali insidie può nascondere questa partita?

"La difficoltà psicologica è proprio quella, cioè la necessità di vincere. Il Napoli ha tutte le possibilità per farlo, ma questa necessità diventerà da questo momento in poi il dogma, la stella polare della squadra. Il peso della vittoria può diventare molto pericoloso quando ti trovi di fronte a squadre non eccezionali, ma comunque organizzate, e il Torino è una di queste. Sta facendo cose discrete con Abate, che mi sembra un allenatore emergente e che ha fatto bene anche a Castellammare di Stabia. Quando incontri queste squadre e hai la necessità di vincere, se i minuti scorrono e non riesci a indirizzare la partita dalla tua parte, diventa sempre più difficile condurla. È questo il pericolo fondamentale. Bisogna cercare di indirizzare la gara nei primi minuti, ma, se ciò non dovesse accadere, sarà necessario avere la pazienza di colpire al momento giusto, senza farsi prendere dal panico".

Quanto si gioca Allegri nelle prossime partite? De Laurentiis può essere ancora tranquillo rispetto all'andamento della squadra?

"Napoli-Lazio era una partita fondamentale, perché ti consentiva eventualmente di recuperare tre punti su una squadra che occupa le prime posizioni della classifica, ma non ci si è riusciti. A Lecce, due mesi fa, Allegri ci aveva detto che nel giro di un mese e mezzo si sarebbe sistemata la classifica, invece dopo due mesi la classifica è peggiorata. Adesso comincia un altro campionato: se l'allenatore riuscirà a condurlo bene, tanto meglio, altrimenti si metterà davvero male. Non penso che De Laurentiis sia così sereno nel vedere il club e la squadra in queste condizioni. Sicuramente non ha mollato Allegri dopo il pareggio con la Lazio, però sono fermamente convinto che l'allenatore sia entrato in una certa discussione e sia stato richiamato alle proprie responsabilità".