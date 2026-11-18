70mln per Ramos e pochi gol, ora altri 60 per la punta: nuovo colpo Milan?
TuttoNapoli.net
Calciomercato Milan, nome nuovo per l'attacco di Amorim
Non sono bastati i 70 milioni per Goncalo Ramos che gioca bene, corre tanto per la squadra ma non segna. Milan ora su Tresoldi. Affare possibile anche se servirà un esborso notevole da un punto di vista economico. Lo scrive Sportmediaset.
"Ci vogliono 60 milioni e, precedenti trattative alla mano, non un euro di meno. Il che significa che più che uno spiraglio per una discussione, bisognerà sbattere i soldi sul tavolo e tornare a casa con l'atteso e necessario centravanti. L'investimento è pesante, ma Tresoldi ha 22 anni e tutto il futuro davanti, segna con continuità e ha tutta la volontà possibile di diventare quell'attaccante che il Milan, tolto Giroud, cerca ormai da anni".
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
Pubblicità
Serie A
Copertina TuttonapoliManna blindato fino al 2032! Accordo già firmato con ADL: la conferma arriva dal bilancio di Antonio Noto
Le più lette
2 Live da Via dei Mille per il nuovo centro sportivo su Radio Tutto Napoli: dalle 11 c'è Pausa-caffè
Prossima partita
21 nov 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Torino
In primo piano
Davide BarattoTuttonapoliAllegri ritroverà quattro calciatori: come potrebbe schierarsi il Napoli dopo la sosta
Pierpaolo MatroneBilancio Napoli 2025-26: utile di 2mln grazie a boom sponsor, Osimhen e contenzioso IMG
Pierpaolo MatroneTuttonapoliDa Neres a Di Lorenzo e Buongiorno: la scaletta rientri infortunati, giocatore per giocatore
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliLa frase di Manna che spiega le difficoltà del Napoli nel (nuovo) mercato europeo
Arturo MinerviniLiveManna: “Ne usciremo! In estate austerity, a gennaio il possibile ma dovremo arrivarci. Su Cacciamani e Varela…”
Francesco CarboneTuttonapoliIngresso di spessore nella SSCNapoli: chi è Roberto Monzani, l’ex Inter ed il modello Media Company
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l’intervento shock di ADL, la crisi isterica di Allegri per Lucca, la stupida guerra di Lang e la grande paura
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com