70mln per Ramos e pochi gol, ora altri 60 per la punta: nuovo colpo Milan?

Calciomercato Milan, nome nuovo per l'attacco di Amorim

Non sono bastati i 70 milioni per Goncalo Ramos che gioca bene, corre tanto per la squadra ma non segna. Milan ora su Tresoldi. Affare possibile anche se servirà un esborso notevole da un punto di vista economico. Lo scrive Sportmediaset.

"Ci vogliono 60 milioni e, precedenti trattative alla mano, non un euro di meno. Il che significa che più che uno spiraglio per una discussione, bisognerà sbattere i soldi sul tavolo e tornare a casa con l'atteso e necessario centravanti. L'investimento è pesante, ma Tresoldi ha 22 anni e tutto il futuro davanti, segna con continuità e ha tutta la volontà possibile di diventare quell'attaccante che il Milan, tolto Giroud, cerca ormai da anni".