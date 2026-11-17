Ufficiale Mistero Kean, altro problema fisico: il comunicato del Como sulle sue condizioni

Nuovo stop per Moise Kean, ancora alle prese con problemi fisici. Il centravanti ha accusato un nuovo fastidio durante un allenamento.

Nuovo problema fisico per Moise Kean. L'attaccante classe 2000, fermo ormai da diverse settimane, ha accusato un altro fastidio nel corso di una seduta di allenamento. Per il centravanti si rendono necessari ulteriori controlli medici, utili a valutare l'entità del problema e definire i prossimi passi.

La nota ufficiale del Como sulle condizioni di Kean

A confermare lo stop è stato il Como attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale: "A seguito di un problema verificatosi durante l’allenamento, il calciatore Moise Kean si sta sottoponendo a ulteriori accertamenti medici. La priorità del Club è sostenere Moise nel suo percorso di recupero. Como 1907 fornirà aggiornamenti non appena avrà ulteriori informazioni da condividere". Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni dell'attaccante né indicazioni sui possibili tempi di rientro.