Tuttonapoli Infortunio Meret, 2026 finito per il portiere del Napoli: i possibili tempi di recupero

Alex Meret dovrà restare ai box a lungo dopo la frattura della quinta vertebra lombare: il portiere del Napoli tornerà in campo nel 2027.

Una brutta tegola per il Napoli e per Alex Meret. La frattura della quinta vertebra lombare rimediata in seguito a un trauma subìto in allenamento costringerà il portiere azzurro a un lungo periodo di stop. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il 2026 dell'estremo difensore friulano è da considerarsi già terminato. Appuntamento dunque al nuovo anno, con Massimiliano Allegri che dovrà rinunciare a uno dei suoi due portieri titolari per diverse settimane.

Infortunio Meret, quanto tempo servirà per il recupero?

Nei prossimi giorni si avrà un quadro più chiaro circa i tempi necessari per il ritorno in campo dell'ex Udinese, che ha già cominciato l'iter riabilitativo. Per infortuni di questo genere, generalmente, sono necessari almeno un paio di mesi prima di poter tornare a disposizione. Una stima indicativa, naturalmente, che andrà verificata sulla base dell'evoluzione del percorso di recupero. Nel frattempo toccherà a Vanja Milinkovic-Savic difendere la porta del Napoli, senza più alternanza con il collega.