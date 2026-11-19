"7mln per De Bruyne", dall'Olanda: "Psv non li spende, ma fa leva su volontà giocatore!"

Calciomercato Napoli, De Bruyne nel mirino del PSV: il club azzurro chiede 7 milioni, ma gli olandesi non li spenderanno

Kevin De Bruyne è sempre nel mirino del PSV, ma la trattativa appare in salita. Il club olandese guarda al belga per il mercato di gennaio, mentre il Napoli avrebbe fissato il prezzo a 7 milioni di euro, una cifra che gli olandesi non sarebbero disposti a spendere. Tra la volontà del giocatore e la posizione della società azzurra, il quadro resta tutto da definire.

Il Napoli chiede 7 milioni, il PSV non li spenderà

Come riporta il Telegraaf, il PSV non pagherà mai quella cifra. A non aiutare gli olandesi sarebbe poi la reputazione del Napoli, considerato un club con cui è difficile concludere trattative. Un precedente, secondo il quotidiano, è la cessione di Noa Lang dal PSV agli azzurri avvenuta un anno e mezzo fa, particolarmente complicata per i continui cambiamenti di posizione da parte del club italiano. Un elemento che pesa nella valutazione di chi dovrebbe sedersi al tavolo con De Laurentiis e Manna.

L’unico punto a favore: la volontà del giocatore

L’unica leva su cui il PSV può contare è la volontà di De Bruyne di lasciare il Napoli già durante il mercato invernale. Il belga non sembra particolarmente soddisfatto del sistema di gioco difensivo adottato da Allegri, ma soprattutto - si legge sempre dall'Olanda - desidera trasferirsi con la famiglia nella propria abitazione in Limburgo, anche per favorire il percorso scolastico dei figli. Per questo il PSV, grazie alla distanza relativamente breve dal Limburgo, è diventato una destinazione possibile per il prosieguo della carriera.