Podcast Calciomercato Napoli, Tmw: da Esposito a Varela, Manna attivissimo! E McTominay...

Lorenzo Di Benedetto fa il punto sul mercato del Napoli: dall'interesse per Sebastiano Esposito al futuro di De Bruyne e McTominay, passando per Varela.

Lorenzo Di Benedetto, giornalista di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Esposito? Sicuramente è un profilo che piace, questo è fuori discussione. Bisogna capire, viste le condizioni non ottimali del Sassuolo in classifica, se il club vorrà davvero privarsi di lui in questa sessione di mercato. Il Napoli si sta guardando intorno e sarà molto attivo sul mercato di gennaio, è inutile girarci intorno, perché De Laurentiis si è reso conto che in estate non è stato fatto il massimo di quello che si poteva fare, visto che di fatto non è stato fatto niente. Credo però che saranno decisive queste otto partite che mancano all'inizio del calciomercato. Si arriverà alla mini sosta di Natale e, sulla base di come andranno queste partite in campionato, in Champions League e anche in Coppa Italia, secondo me saranno fatti più o meno investimenti".

Il Napoli vuole privarsi di Kevin De Bruyne già a gennaio?

"Il discorso secondo me è molto più complesso, perché bisogna capire quanto Kevin De Bruyne voglia davvero continuare a sposare la causa Napoli. Ha dimostrato, anche attraverso qualche comportamento, di non essersi mai ambientato al cento per cento. Questa, però, è una mia supposizione: secondo me il Napoli non vorrà privarsi di nessuno a gennaio, vorrà andare avanti con questa rosa, chiaramente con gli acquisti che arriveranno. Dopodiché, a fine stagione, sarà necessario tracciare una linea e fare i conti di questo ciclo, che io credo sia arrivato alla fine. Bisognerà quindi capire quale sarà il futuro dei vari De Bruyne, Anguissa, ma anche dello stesso McTominay. Credo che si andrà avanti in questo modo, senza rivoluzionare la squadra in uscita a gennaio, per poi pensare a rinforzare e magari stravolgere la rosa nel corso dell'estate".

A proposito di McTominay, il rinnovo non è ancora arrivato. Di fronte a un'offerta importante il Napoli potrebbe prendere in considerazione la sua cessione?

"Bisognerà capire quale sarà il futuro di McTominay, perché, se non rinnoverà il contratto, e quello che filtra non ci porta a pensare che si possa andare rapidamente verso questa soluzione, la prossima estate sarà a un anno dalla scadenza. A quel punto dovrai necessariamente prendere in considerazione anche l'ipotesi di salutare McTominay. Sarebbe una perdita devastante per il Napoli, non voglio assolutamente dire il contrario, però bisogna tenerla in considerazione per forza di cose. Credo che si proverà ad andare avanti in questo modo fino alla fine della stagione, dopodiché si valuterà tutto. Se dovesse arrivare un'offerta importante, anche lo stesso McTominay finirebbe sul mercato e potrebbe partire".

Per rinforzare l'attacco, quella che porta a Gustavo Varela del Monza può essere una pista concreta oppure servono troppi soldi?

"Sicuramente servono troppi soldi rispetto a quello che Varela ha dimostrato fino a questo momento. Io sono un grandissimo estimatore di Varela, l'ho preso anche al fantacalcio. Non è che lo conoscessi perché avevo studiato chissà quante partite del giovane Varela, però quando segnò quel gol a San Siro contro l'Inter alla prima giornata pensai subito che un giocatore capace di fare una rete del genere fosse forte. Poi lo ha dimostrato sul campo in questa prima parte di stagione. Il problema è che un conto è quello che ha fatto il Monza, prendendo un giocatore del genere per due milioni e mezzo o tre milioni più una percentuale sulla futura rivendita, un altro è andare a spendere 30-35 milioni a gennaio per un calciatore che, con tutto il rispetto, ha giocato undici partite in Serie A. Secondo me non possono bastare per giustificare un investimento del genere già a gennaio. È un rischio, come quello che corse il Milan ai tempi dell'acquisto di Piatek, e abbiamo visto tutti come è andata. Bisogna fare attenzione a investimenti del genere nel mercato invernale".

Nelle ultime ore si è parlato anche dell'interesse del Napoli per un portiere brasiliano. Potrebbero esserci movimenti in porta in vista della prossima stagione?

"Si torna un po' a quello che dicevo prima, ovvero che il Napoli alla fine di questa stagione prenderà delle decisioni su tutta la rosa. A quel punto si potrà capire davvero quale sarà la strategia della società, perché in questo momento il Napoli ha bisogno di tutto tranne che di un portiere. Se però dovesse rivoluzionare la rosa durante la prossima estate, magari potrebbe mettere sul mercato entrambi i portieri che ha attualmente e prenderne un altro. Sono tutti discorsi che per il momento è difficile fare, perché ci sono troppe incognite e troppe cose che ancora non sappiamo: come finirà la stagione del Napoli, chi sarà l'allenatore. Per parlare di un portiere per giugno, secondo me, siamo veramente troppo avanti".

Quanto è importante la firma del preliminare per il nuovo centro sportivo di Qualiano? Manna potrà avere un ruolo ancora più centrale nella crescita del settore giovanile?

"Senza ombra di dubbio, perché quella del Napoli sarà una ripartenza nella prossima stagione, a prescindere da come finirà quella attuale. L'acquisto dei terreni per il centro sportivo è un passaggio fondamentale, perché l'evoluzione che stiamo vivendo nel calcio passa anche da queste cose, dalla possibilità di avere un settore giovanile all'altezza. Anche la seconda squadra può essere qualcosa di futuribile per il Napoli. Bisogna essere sempre all'avanguardia, quindi è sicuramente un passo molto importante quello compiuto dal Napoli e da Aurelio De Laurentiis con la firma dei contratti preliminari per i terreni dove sorgerà il nuovo centro sportivo. È qualcosa che arricchirà sicuramente il Napoli come società. Poi sul campo bisogna lavorare in un altro modo: Manna lavorerà con i giovani e continuerà a occuparsi del calciomercato, come sta già facendo. Il centro sportivo potrà portare risultati, ma non nell'immediato. È un passo importante, i cui effetti si vedranno tra un po' di tempo".