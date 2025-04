Torino, continua la contestazione contro Cairo: i tifosi non lo vogliono a Superga

Una parte della tifoseria del Torino non vuole Urbano Cairo alla commemorazione di Superga il prossimo 4 maggio. Non solo striscioni esposti allo stadio o davanti al Filadelfia, ma la forma di protesta si sposta anche nelle vie del centro con degli adesivi in cui si invita il presidente granata a non salire sul colle di Superga.

Le zone più colpite dagli adesivi "No Cairo a Superga il 4 maggio", sono Piazza San Carlo, Via Roma, Galleria San Federico e anche sotto a Via Viotti, dove si trova la sede del Torino Fc.

Una parte della tifoseria però non è d'accordo con questa iniziativa e probabilmente Urbano Cairo salirà a Superga come ha sempre fatto, da quando è diventato il presidente granata, pur consapevole di subire qualche contestazione. A riportarlo è il portale Torinogranata.