Torino, crocevia Napoli per Baroni? Fiducia a tempo determinato per il tecnico

Il pareggio per 3-3 sul difficile campo della Lazio ha momentaneamente congelato le decisioni sul futuro di Marco Baroni, che per ora resta saldo sulla panchina del Torino. Il match contro il Napoli, alla ripresa del campionato, potrebbe diventare un crocevia per la sua permanenza, anche se appare improbabile che la società metta in discussione il tecnico proprio in una sfida così complessa contro una delle formazioni più forti della Serie A, riporta il portale Torinogranata.it.

Tuttavia, questa situazione di incertezza non aiuta la squadra, che ha bisogno di stabilità e di un punto di riferimento chiaro. Il presunto “casting” per un eventuale sostituto sembra al momento sospeso, in attesa di verificare la reazione del gruppo dopo la sosta e con la speranza di recuperare giocatori importanti come Anjorin. In un clima già teso, Baroni dovrà ritrovare fiducia e serenità: solo chiarezza e continuità potranno riportare equilibrio e rilanciare la stagione granata.