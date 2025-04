Ufficiale Torino-Udinese, i convocati di Vanoli: tre infortuni e uno squalificato

Il Torino ha reso nota la lista dei convocati per la gara di stasera contro l'Udinese, match inizialmente in programma lunedì scorso a Pasquetta e posticipato ad oggi in seguito alla morte del Papa. Tra i convocati di mister Vanoli non figura Vlasic, che dunque non recupera. Out anche l'infortunato Lazaro, oltre a Ilic e allo squalificato Coco. Torna Ricci dopo il turno di stop.

Torino-Udinese, i convocati di Vanoli:

Portieri: Donnarumma, Milinkovic-Savic, Paleari

Difensori: Biraghi, Maripan, Masina, Walukiewicz

Centrocampisti: Cacciamani, Casadei, Dembele, Gineitis, Linetty, Pedersen, Perciun, Ricci, Tameze

Attaccanti: Adams, Elmas, Karamoh, Sanabria.