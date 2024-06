Tutto confermato: oggi l'agente di Chiesa incontra la Roma, ma c'è un problema

Nella giornata di oggi, racconta Sky Sport, salvo sorprese andrà in scena l'incontro annunciato fra la dirigenza della Roma e l'agente Fali Ramadani

Nella giornata di oggi, racconta Sky Sport, salvo sorprese andrà in scena l'incontro annunciato fra la dirigenza della Roma e l'agente Fali Ramadani. Il procuratore è, fra gli altri, il rappresentante di Federico Chiesa e Jeremie Boga.

Il primo obiettivo dei giallorossi, così come del Napoli, è proprio il numero 7 della Juventus: il giocatore al momento è totalmente concentrato sulla spedizione azzurra in Germania, ma nelle prossime settimane sono comunque attesi sviluppi in merito al suo futuro.