Tutto sulla Lazio: acquisti, cessioni, probabile formazione e rigoristi
Proseguiamo quest'oggi con i nostri focus, anche in termini fantacalcistici, su tutte le squadre di Serie A. La Lazio di Maurizio Sarri deve affrontare il grosso ostacolo del mercato bloccato, dunque in entrata sono stati possibili solo i riscatti e di conseguenza in uscita sono stati limitati i movimenti. Nel classico 4-3-3 "sarriano" Provedel potrebbe riprendersi il posto a scapito di Mandas, difesa composta da Gila e Romagnoli con ai lati Marusi e Nuno Tavares. Nessun dubbio su Rovella in funzione di playmaker, completano Guendouzi e uno tra Vecino e Dele-Bashiru. Nel tridente offensivo, capitan Zaccagni largo a sinistra, prima punta Castellanos più di Dia, a destra ballottaggio Isaksen-Cancellieri. Nessuna sorpresa, il mercato resterà bloccato.
LAZIO (4-3-3) probabile formazione: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Vecino; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri
CALCI PIAZZATI - Rigori: Zaccagni, Castellanos; Punizioni: Zaccagni, Tavares; Calci d’angolo: Zaccagni, Rovella
Acquisti: Rovella, Nuno Tavares, Dele-Bashiru, Pellegrini, Gigot; Cessioni: Tchaouna, Casale, Castrovilli, André Anderson, Akpa-Akpro, Floriani Mussolini, Artistico, Bordon
