Udinese, ecco la sanzione per Lucca. E ora può partire in estate

Continua a tenere banco in casa Udinese la querelle legata al calcio di rigore di Lorenzo Lucca contro il Lecce, segnato dall'attaccante ma "strappato" a Thauvin. Nella giornata di ieri l'attaccante, con un post sui social, si era scusato per l'accaduto: "Volevo essere un duro però, da solo, non sono nessuno" ma la situazione per il momento non sarebbe per niente rientrata.

Le parole di Runjaic dopo la gara di Lecce

Dopo la sfida del Via del Mare, Kosta Runjaic aveva dichiarato: "Non è la prima volta che dei giocatori litigano per un calcio di rigore, sono cose che accadono nel calcio. Thauvin è il nostro rigorista, Lucca non ha rispettato la gerarchia, anche se ha tirato e ha fatto un bel gol. I punti conquistati finora sono stati ottenuti dalla squadra, nessuno è più importante del gruppo. In settimana ne parleremo internamente".

Multa e via a giugno?

Per il momento il chiarimento con il club non è ancora arrivato ma quasi sicuramente dovrebbe arrivare una multa per quanto accaduto. Non solo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, potrebbe anche essere ceduto nel mercato estivo. Già a gennaio c’erano state alcune sirene come quelle del Milan mentre La Juventus potrebbe monitorare il ragazzo.