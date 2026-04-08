Udinese, grana Gueye: è stato fermato alla dogana con una patente falsa
Problemi con le autorità stradali per Idrissa Gueye. Il giovane attaccante senegalese, oggi in forza all’Udinese Calcio, è stato denunciato dalla Polizia Stradale dopo un controllo effettuato al confine di Trieste, presso il valico di Fernetti con la Slovenia.
Secondo quanto riportato da Il Messaggero Veneto, il classe 2006 viaggiava a bordo di un’Audi di grossa cilindrata e avrebbe esibito una patente di guida rilasciata dalle autorità del Senegal. Il documento, tuttavia, si è rivelato falso: per questo motivo le autorità hanno contestato al calciatore il reato di utilizzo di atto falso, impedendogli di fatto di proseguire alla guida del veicolo. Sulla vicenda, riferisce ancora il quotidiano, l’Udinese ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione ufficiale.
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