Udinese, il dt Marino sponsorizza Samardzic: "Chi lo prende fa un affare"

vedi letture

Pierpaolo Marino, direttore tecnico dell'Udinese, ai microfoni di Radio Serie A ha parlato di Lazar Samardzic che lo scorso gennaio è stato vicinissimo al Napoli: "Samardzic è puro talento. Chiunque dovesse prenderlo farebbe un affare: costa meno di quello che è il suo reale valore di mercato, essendo in scadenza tra due anni, e può fare bene in qualsiasi squadra di Serie A".

