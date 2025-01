Un altro pari per Italiano, Bologna fermato dall'Empoli: al Castellani finisce 1-1

Finisce senza vincitori né vinti la sfida valida per il 22° turno di Serie A tra Empoli e Bologna, disputata questa sera al Castellani e terminata 1-1. Terzo pareggio nelle ultime quattro per la squadra di mister Italiano, che nella ripresa non riesce a trovare il secondo gol dopo aver rimontato lo svantaggio iniziale firmato da Colombo. Torna a muovere la classifica, invece, la formazione toscana.

Al 24' l'uomo mercato Fazzini (regolarmente in campo) avvia l'azione servendo sulla corsa Pezzella, cross verso il centro girato alle spalle da Colombo con una precisa conclusione di prima intenzione. Padroni di casa ancora pericolosi al 33', quando Gyasi alza la testa e mette una gran palla in mezzo per il taglio del solito Colombo, stavolta però anticipato da Lucumì proprio al momento della conclusione. Il primo tempo è ormai agli sgoccioli, il risultato parziale sembra indirizzarsi verso l'1-0, ma a sorpresa ecco il pareggio dei rossoblù: ci pensa Dominguez a segnarlo al 44'. Ndoye appoggia su Lykogiannis, che mette un cross perfetto sul secondo palo per la girata al volo dell'esterno d'attacco argentino. Vasquez, che precedentemente era andato a vuoto costringendo Goglichidze agli straordinari, viene battuto sul suo palo.