Un tempo a testa: la Cremonese spreca il doppio vantaggio e si fa rimontare dal Cagliari
Gol ed emozioni allo stadio Zini, dove Cremonese e Cagliari danno vita a una partita ricca di spettacolo che si chiude sul 2-2. Il primo tempo è di marca grigiorossa: dopo appena 4 minuti Johnsen sblocca il match approfittando dell’assist di Vardy. La squadra di casa continua a spingere e trova il raddoppio con l’ex Leicester, bravo a capitalizzare un’altra sbavatura difensiva del Cagliari.
Nella ripresa cambia il copione: i sardi rientrano in partita grazie al gol di Adopo e nel finale trovano la rete il pareggio con il giovanissimo Yael Trepy, all’esordio assoluto in Serie A. Nel recupero la Cremonese va a un passo dal 3.2, ma l’esterno di Vandeputte sfiora il palo e termina sul fondo.
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
