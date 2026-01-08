Un tempo a testa: la Cremonese spreca il doppio vantaggio e si fa rimontare dal Cagliari

Gol ed emozioni allo stadio Zini, dove Cremonese e Cagliari danno vita a una partita ricca di spettacolo che si chiude sul 2-2. Il primo tempo è di marca grigiorossa: dopo appena 4 minuti Johnsen sblocca il match approfittando dell’assist di Vardy. La squadra di casa continua a spingere e trova il raddoppio con l’ex Leicester, bravo a capitalizzare un’altra sbavatura difensiva del Cagliari.

Nella ripresa cambia il copione: i sardi rientrano in partita grazie al gol di Adopo e nel finale trovano la rete il pareggio con il giovanissimo Yael Trepy, all’esordio assoluto in Serie A. Nel recupero la Cremonese va a un passo dal 3.2, ma l’esterno di Vandeputte sfiora il palo e termina sul fondo.