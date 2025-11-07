Vanoli al Viola Park: comincia oggi la sua avventura alla guida della Fiorentina

Vanoli al Viola Park: comincia oggi la sua avventura alla guida della Fiorentina
foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 11:30Serie A
di Fabio Tarantino
fonte ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 07 NOV - Paolo Vanoli è arrivato a Firenze dopo aver raggiunto l'accordo con la Fiorentina. L'ex tecnico del Torino, scelto dopo l'esperto di Stefano Pioli, si è recato al Viola Park e nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento con la squadra ultima in classifica e reduce dal ko in conference league ieri sera con il Mainz. Contratto di otto mesi con opzione di rinnovo per Vanoli che debutterà domenica a Marassi contro il Genoa. (ANSA).