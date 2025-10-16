"Vattene!”, a Firenze contestazione contro Pradè: affissi adesivi all’esterno del Franchi

Aria pesante attorno alla Fiorentina, vista la difficoltosa partenza della squadra di Pioli in questo avvio di stagione. E nelle scorse ore bisogna registrare una forma di protesta anonima ma decisamente offensiva che è avvenuta nelle vicinanze dello stadio Franchi.

All'esterno dell'impianto di gioco della Fiorentina, infatti, sono stati affissi alcuni adesivi contro Daniele Pradè, con un'immagine composta dalla testa del dirigente dei toscani apposta sul corpo di un maiale e la scritta: "Vattene!", subito sopra. Non si leggono firme da parte degli autori, per un messaggio che comunque si inserisce nella protesta che la Curva Fiesole sta portando avanti dal termine della passata stagione. I tifosi della Fiorentina, o quantomeno una parte di loro, hanno insomma preso posizione contro il direttore sportivo: dopo gli avvertimenti delle scorse settimane, un'altra forte testimonianza di come per parte del popolo viola Pradè non sia più figura gradita.