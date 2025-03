Ufficiale Venezia-Bologna, le formazioni: confermato Zerbin, Italiano senza Castro

vedi letture

Fra chi ambisce a mantenere vive le speranze di salvezza e chi quelle per la qualificazione in Champions League, alle 15 Venezia e Bologna si sfideranno allo Stadio Penzo dando il via alla 30esima giornata, chiudendo ufficialmente la sosta per le Nazionali.

Fra i padroni di casa non ci saranno Sverko e Maric, oltre ai lungodegenti Svoboda e Stankovic e a Crnigoj, fuori rosa da gennaio. Centrocampo con carte rimescolate per Eusebio Di Francesco, che non può contare poi su Nicolussi Caviglia per la squalifica di un turno da scontare. Torna titolare Oristanio, mentre Duncan non è al meglio e parte dalla panchina. Dal lato opposto per mettere pressione alla Juventus, Vincenzo Italiano vuole centrare i tre punti, ma non potrà contare su Santiago Castro, fermato anche lui dal giudice sportivo oltre che dall'infortunio. Out anche Lykogiannis e De Silvestri fra i rossoblu. Vediamo di seguito le scelte ufficiali di formazione dei due tecnici per la sfida.

Le formazioni ufficiali di Venezia-Bologna

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candè; Zerbin, Kike Perez, Busio, Doumbia, Ellertsson; Oristanio, Fila. All. Di Francesco

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Casale, Beukema, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano