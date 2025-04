Ufficiale Venezia-Monza, le formazioni: torna Oristanio, Keita-Mota dal 1'

Uno scontro salvezza, che è tale soprattutto per il Venezia: la sfida di oggi contro il Monza è una sorta di ultimatum per la squadra di Eusebio Di Francesco nel treno per restare in Serie A, mentre quella di Nesta punta soprattutto a salvare l'onore in queste ultime 7 giornate.

Fra i lagunari confermato Gytkjaer come riferimento offensivo, mentre al suo fianco torna dal primo minuto Oristanio. Solo panchina per Duncan e Maric, recuperati, ma non ancora pronti a giocare dall'inizio. Busio vince il ballottaggio con Doumbia in mediana, Ellertsson quello con Carboni sulla sinistra. Di seguito le formazioni ufficiali.

VENEZIA (3-5-2): Radu; Marcandalli, Idzes, Candé; Zerbin, Busio, Nicolussi Caviglia, Kike Perez, Ellertsson; Oristanio, Gytkjaer. All. Di Francesco.

MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Izzo, Carboni; Birindelli, Urbanski, Bianco, Akpa Akpro, Ciurria; Dany Mota, Keita Baldé. All. Nesta.