Verona, Zanetti in conferenza: "Questo Napoli è ai livelli di quello di Spalletti, se la giocherà per lo scudetto"

23.27 - Inizia la conferenza di Zanetti: "Non era facile affrontare una grande squadra come il Napoli. Prova positiva, in altri tempi avremmo portato a casa le ossa rotte. Non siamo felici, ma mettiamo da parte la sconfitte e ci prepariamo per le prossime gare".

Su Faraoni e Tegstedt: "Per Faraoni era forse la gara più difficile contro un avversario difficile. Lo scelto non per fargli un regalo ma perché lo ritengo ancora un calciatore di un certo livello, oggi l'ha dimostrato. Tesgedt ci ha abiutato ad essere più preciso, ma non significa niente. Dovevamo essere più cinici, fermo restando che il Napoli ha meritato di vincere".

Non è preccupato dal mercato? "C'è la possibilità che accada, non bisogna avere paura se no è già finita. Il mio precedessore ha avuto di peggio rispetto a me e ce l'ha fatta, lo tengo da esempio. Potevamo avere migliori risultati se avessimo avuto questo spirito. Abbiamo dovuto lavorare per cementare il gruppo. Abbiamo dovuto toccare il fondo, speriamo di non ritoccarlo. Dovranno esserci degli arrivi, che dovranno essere aiutati dai ragazzi che restano".

Altri gol incassati, ottava partita senza gol, cosa la spaventa di più? "Non mi spaventano nessuna delle due, oggi abbiamo incontrato una squadra fortissima. Sono troppi i gol presi ma anche abbiamo affrontato Inter e Atalanta. Oggi era difficile segnare e creare occasioni. Per vincere bisogna fare gol, questa squadra lo sa fare, l'importante è che non perda la fiducia nemmeno in queste gare difficili".

Che impressione le ha fatta il Napoli? "E' assolutamente ai livelli del Napoli di Spalletti, è in fiducia e crede in quello che fa. La mentalità del mister si vede e credo che se la gioca per lo scudetto. Ho le stesse sensazioni di quando rilasciai le interviste sul Napoli dello scudetto".

