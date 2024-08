Verona, Zanetti prepara il debutto in Coppa Italia prima del Napoli: "Proviamo le due punte"

Il tecnico dell'Hellas Verona Paolo Zanetti ha commentato ai canali ufficiali della società la preparazione appena terminata in vista della prossima partita di Coppa Italia sabato alle 18.30: "È stata una preparazione dura come deve essere, fatta bene con pochissimi infortuni. I ragazzi stanno mettendo benzina e minuti nelle gambe. In Coppa Italia sabato prossimo dovremo presentaci vicini al massimo, siamo a buon punto".

A livello tattico, che spunti si porta via? Abbiamo visto anche stasera qualche nuova soluzione...

"Stasera abbiamo provato le due punte e i ragazzi hanno risposto bene. Siamo stati equilibrati, i quattro giocatori offensivi davanti hanno aiutato la squadra, abbiamo fatto bene sia in pressione in fase di attesa, e siamo stati umili ma aggressivi in fase difensiva. È una soluzione che mi è piaciuta, ci penserò per il futuro".

Sabato si inizia a fare sul serio: come si aspetta il debutto al Bentegodi?

"Deve essere il debutto di una squadra consapevole del percorso che deve fare. Da ora in poi il risultato conta. Oggi abbiamo giocato come fosse una partita ufficiale, mettendoci la giusta voglia e sapendo stare nelle difficoltà, nella gestione. L'atteggiamento deve sempre essere quello di stasera come punto di partenza".