Voci su Xavi fanno tremare Thiago Motta: "Per ora non rischia ma deve svoltare"

Vigilia di Champions agitata in casa Juventus. Non trova conferme l'indiscrezione lanciata da L'Equipe sui presunti contatti tra i bianconeri e l'ex tecnico del Barcellona Xavi. Come riferito da Tuttosport oggi in edicola, il primo ko ha portato dei nuvoloni sulla testa di Thiago Motta ma dalla Juve non arrivano conferme, anzi, solo smentite.

Il tecnico non è in bilico, la sua posizione è salda. La Champions è l'obiettivo ma non è detto che sia dirimente: il futuro del tecnico, forte anche dei 3 anni di contratto, non sarebbe a rischio nemmeno se dovesse fallire la qualificazione all'Europa che conta. Ora comunque, al di là delle voci, serve cambiare marcia.