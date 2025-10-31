Zazzaroni: "Spalletti sognava da tempo la Juve. Ci sarebbe andato senza l'Italia..."
"Quanta curiosità attorno allo Spalletti neojuventino. Ammetto di non essere interessato ai tatuaggi, né alle battute del passato napoletano: nel calcio delle passioni forti, degli entusiasmi facili e della continua richiesta d’adesione ai colori càpita a tutti, tranne uno (Mou), di spendere qualche parola di troppo a uso e consumo dei tifosi. Altre sono le curiosità".
Lo ha scritto il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, che poi ha svelato: "Luciano sognava da tempo questa panchina: l’aveva sfiorata tante volte e se non avesse guidato la Nazionale avrebbe raggiunto Giuntoli a Torino, che la proposta gliela fece. Di Spalletti esistono tre versioni: quello che arriva stracarico, quello del durante e quello del dopo. Non vedo l’ora di seguire la fase centrale", ha aggiunto.
