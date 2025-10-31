Zazzaroni: "Spalletti sognava da tempo la Juve. Ci sarebbe andato senza l'Italia..."

vedi letture

"Quanta curiosità attorno allo Spalletti neojuventino. Ammetto di non essere interessato ai tatuaggi, né alle battute del passato napoletano: nel calcio delle passioni forti, degli entusiasmi facili e della continua richiesta d’adesione ai colori càpita a tutti, tranne uno (Mou), di spendere qualche parola di troppo a uso e consumo dei tifosi. Altre sono le curiosità".

Lo ha scritto il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, che poi ha svelato: "Luciano sognava da tempo questa panchina: l’aveva sfiorata tante volte e se non avesse guidato la Nazionale avrebbe raggiunto Giuntoli a Torino, che la proposta gliela fece. Di Spalletti esistono tre versioni: quello che arriva stracarico, quello del durante e quello del dopo. Non vedo l’ora di seguire la fase centrale", ha aggiunto.

