Sorpresa Juve, Yildiz non convocato da Spalletti per la Cremonese: il motivo

di Fabio Tarantino
(ANSA) - TORINO, 31 OTT - Per l'esordio sulla panchina della Juventus, Luciano Spalletti perde subito due titolari. Kenan Yildiz e Lloyd Kelly, infatti, non sono stati convocati per Cremona: l'attaccante è rimasto a riposo precauzionalmente per gestione dei carichi, il difensore ha accusato un affaticamento muscolare. Nell'elenco del nuovo tecnico bianconero, invece, figura Thuram, al rientro dopo il forfait di mercoledì contro l'Udinese. (ANSA).