Serie A, indisponibili e squalificati: ecco chi salta la 10ª giornata
Squalificati, indisponibili e giocatori in dubbio: ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 10ª giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: De Roon, Scalvini, Bakker
Squalificati: nessuno
BOLOGNA
Indisponibili: Immobile
Squalificati: nessuno
CAGLIARI
Indisponibili: Radunovic, Belotti, Deiola
Squalificati: Obert
COMO
Indisponibili: Dossena, Sergi Roberto
Squalificati: nessuno
CREMONESE
Indisponibili: Collocolo, Moumbagna, Grassi, Pezzella, Zerbin
Squalificati: nessuno
FIORENTINA
Indisponibili: Lamptey, Gosens
Squalificati: nessuno
GENOA
Indisponibili: nessuno
Squalificati: nessuno
INTER
Indisponibili: M. Thuram, Di Gennaro, Darmian, Mkhitaryan
Squalificati: nessuno
JUVENTUS
Indisponibili: Cabal, Bremer, Pinsoglio, K. Thuram
Squalificati: nessuno
LAZIO
Indisponibili: Rovella, Castellanos, Dele-Bashiru, Cancellieri, Tavares, Hysaj
Squalificati: nessuno
LECCE
Indisponibili: Marchwinski, Jean, Perez
Squalificati: nessuno
MILAN
Indisponibili: Leao, Gimenez, Tomori, Pulisic, Jashari, Rabiot
Squalificati: nessuno
NAPOLI
Indisponibili: Lukaku, Contini, Lobotka, Meret, De Bruyne, Noa Lang
Squalificati: nessuno
PARMA
Indisponibili: Keita, Valeri, Ondrejka, Oristanio, Frigan
Squalificati: nessuno
PISA
Indisponibili: Stengs, Esteves, Lusuardi
Squalificati: nessuno
ROMA
Indisponibili: Angelino, Ferguson
Squalificati: nessuno
SASSUOLO
Indisponibili: Y. Paz, Pieragnolo, Romagna, Boloca, Berardi, Skjellerup
Squalificati: nessuno
TORINO
Indisponibili: Schuurs, Israel, Anjorin, Nkounkou
Squalificati: nessuno
UDINESE
Indisponibili: Kristensen, Davis
Squalificati: nessuno
VERONA
Indisponibili: Suslov, Serdar, Oyegoke, Al-Musrati, Akpa-Akpro, Nunez
Squalificati: nessuno
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Como
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro