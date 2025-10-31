Live

Serie A, indisponibili e squalificati: ecco chi salta la 10ª giornata

Oggi alle 11:20Serie A
di Davide Baratto

Squalificati, indisponibili e giocatori in dubbio: ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 10ª giornata di campionato (articolo in aggiornamento):

ATALANTA
Indisponibili: De Roon, Scalvini, Bakker
Squalificati: nessuno

BOLOGNA
Indisponibili: Immobile
Squalificati: nessuno

CAGLIARI
Indisponibili: Radunovic, Belotti, Deiola
Squalificati: Obert

COMO
Indisponibili: Dossena, Sergi Roberto
Squalificati: nessuno

CREMONESE
Indisponibili: Collocolo, Moumbagna, Grassi, Pezzella, Zerbin
Squalificati: nessuno

FIORENTINA
Indisponibili: Lamptey, Gosens
Squalificati: nessuno

GENOA
Indisponibili: nessuno
Squalificati: nessuno

INTER
Indisponibili: M. Thuram, Di Gennaro, Darmian, Mkhitaryan
Squalificati: nessuno

JUVENTUS
Indisponibili: Cabal, Bremer, Pinsoglio, K. Thuram
Squalificati: nessuno

LAZIO
Indisponibili: Rovella, Castellanos, Dele-Bashiru, Cancellieri, Tavares, Hysaj
Squalificati: nessuno

LECCE
Indisponibili: Marchwinski, Jean, Perez
Squalificati: nessuno

MILAN
Indisponibili: Leao, Gimenez, Tomori, Pulisic, Jashari, Rabiot
Squalificati: nessuno

NAPOLI
Indisponibili: Lukaku, Contini, Lobotka, Meret, De Bruyne, Noa Lang
Squalificati: nessuno

PARMA
Indisponibili: Keita, Valeri, Ondrejka, Oristanio, Frigan
Squalificati: nessuno

PISA
Indisponibili: Stengs, Esteves, Lusuardi
Squalificati: nessuno

ROMA
Indisponibili: Angelino, Ferguson
Squalificati: nessuno

SASSUOLO
Indisponibili: Y. Paz, Pieragnolo, Romagna, Boloca, Berardi, Skjellerup
Squalificati: nessuno

TORINO
Indisponibili: Schuurs, Israel, Anjorin, Nkounkou
Squalificati: nessuno

UDINESE
Indisponibili: Kristensen, Davis
Squalificati: nessuno

VERONA
Indisponibili: Suslov, Serdar, Oyegoke, Al-Musrati, Akpa-Akpro, Nunez
Squalificati: nessuno