Como, Fabregas ha due dubbi di formazione per il Napoli

Como, Fabregas ha due dubbi di formazione per il NapoliTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:00Serie A
di Fabio Tarantino

"Lobotka recuperato almeno per la panchina, da valutare Noa Lang. Hojlund e McTominay tornano dal primo minuto". Queste le indicazioni della redazione di Sportmediaset per le scelte di Conte per la partita di domani contro il Como. A proposito della squadra di Fabregas, queste sono le ultime di formazione: "Jesus Rodriguez in ballottaggio con Diao per un posto da titolare. Morata e Douvikas si giocano il posto da centravanti".
 