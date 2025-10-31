Bologna, Immobile a un passo dal rientro: di nuovo tra i convocati col Napoli?
Ciro Immobile lavora in parte con i compagni ma a quanto pare, secondo Tmw, non è ancora pronto per tornare. L'ex attaccante della Lazio non dovrebbe essere convocato per la trasferta di Parma, ma una decisione sarà presa soltanto domani. Italiano, invece, sarà sicuramente in trasferta, ma se andrà in panchina o meno dipenderà dal clima: se sarà freddo o pioverà, la decisione cambierà. L'ipotesi che il tecnico segua la partita dagli spogliatoi del Tardini resta, ad ora, la più valida.
Tutto viene valutato giorno per giorno, per evitare qualsiasi rischio dopo la polmonite che ha portato al ricovero e alle successive dimissioni. Per quanto riguarda Immobile, invece, in caso di forfait per Parma, possibile rientro alla prossima di campionato contro il Napoli il 9 novembre prima della nuova sosta per le nazionali.
