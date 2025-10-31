Atalanta, guai per Juric: tre assenze per Udine, out dai convocati

TuttoNapoli.net
Serie A
di Fabio Tarantino
(ANSA) - BERGAMO, 31 OTT - Tra i convocati dell'Atalanta per la trasferta di sabato con l'Udinese non c'è nemmeno Daniel Maldini. L'attaccante è stato fermato alla vigilia da una contrattura all'adduttore sinistro. Tra i 22 convocati dall'allenatore Ivan Juric non compaiono Marten de Roon, che ha riportato martedì sera col Milan una contrattura al flessore sinistro, e Sead Kolasinac appena recuperato dall'infortunio al crociato sinistro del 13 aprile scorso contro il Bologna. (ANSA).