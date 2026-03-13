Palmares della SSC Napoli: tutti i trofei della storia azzurra

Tutti i trofei SSCNapoli: quattro Scudetti, sei Coppe Italia, tre Supercoppe e una Coppa UEFA. Dai primi trionfi con Maradona fino a quelli di Spalletti e Conte

La SSC Napoli è la squadra del Sud Italia più titolata della storia del calcio italiano. Fondato il 1 agosto 1926, il club partenopeo ha costruito nel corso dei decenni un palmares di assoluto rilievo europeo, costellato da quattro Scudetti, sei Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane e una Coppa UEFA. Una bacheca che racconta passione, resilienza e momenti di gloria entrati nell'immaginario collettivo del calcio italiano ed anche internazionale con giocatori che sono diventati leggenda

Scudetto: quattro titoli

Il Napoli ha vinto quattro Scudetti nella sua storia: 1986-87, 1989-90, 2022-23 e 2024-25.

Scudetto 1986-87 — Il primo tricolore. Il Napoli attendeva lo Scudetto da oltre sessant'anni di storia. L'arrivo di Diego Armando Maradona nell'estate del 1984, prelevato dal Barcellona per la cifra record di 15 miliardi di lire, cambiò tutto. Nella stagione 1986-87 gli azzurri coronarono il sogno il 10 maggio 1987, pareggiando in casa con la Fiorentina alla penultima giornata. Fu il primo Scudetto della storia partenopea, e nello stesso anno arrivò anche la Coppa Italia: un double storico.

Scudetto 1989-90 — Il bis con Maradona. Tre anni dopo, il Napoli bissò il titolo al termine di un lungo duello con il Milan diventato poi epico, non senza polemiche. La matematica certezza arrivò il 29 aprile 1990 con la vittoria per 1-0 contro la Lazio. Fu lo Scudetto più sofferto ed anche l'ultimo della straordinaria era maradoniana.

Scudetto 2022-23 — Il ritorno dopo 33 anni. Trentatré anni di attesa, poi l'esplosione. La squadra guidata da Luciano Spalletti dominò il campionato in modo pressoché incontrastato, conquistando la certezza matematica con cinque giornate d'anticipo grazie al pareggio per 1-1 sul campo dell'Udinese il 4 maggio 2023. Il Napoli chiuse la stagione con 16 punti di vantaggio sulla seconda classificata: un trionfo con pochi precedenti nella storia recente della Serie A.

Scudetto 2024-25 — Il quarto tricolore firmato Conte. Due anni dopo il trionfo di Spalletti, Antonio Conte riporta il Napoli sul tetto d'Italia. Una stagione di battaglia serrata contro l'Inter, decisa solo all'ultima giornata: il 23 maggio 2025, al Diego Armando Maradona, una rete di Scott McTominay e una di Romelu Lukaku permettono di battere il Cagliari per 2-0, consegnando il quarto Scudetto della storia azzurra con un solo punto di vantaggio sui nerazzurri che dal sogno triplete finiranno poi con zero titoli.

Coppa Italia: sei titoli

Il Napoli ha vinto sei Coppe Italia ed è l'unica squadra nella storia della competizione ad averla conquistata militando in Serie B — un primato assoluto che risale alla stagione 1961-62, quando gli azzurri batterono in finale la SPAL per 2-1. Di seguito l'elenco completo:

Coppa Italia 1961-62 — Finale contro la SPAL (2-1). Prima Coppa Italia della storia azzurra, vinta in Serie B.

Coppa Italia 1975-76 — Finale contro il Verona (4-0). Dominio totale in una delle finali più nette della storia della competizione.

Coppa Italia 1986-87 — Finale contro l'Atalanta. Parte del celebre double con lo Scudetto: andata 3-0 al San Paolo, ritorno 0-1 a Bergamo.

Coppa Italia 2011-12 — Finale contro la Juventus (2-0). Prima Coppa Italia dell'era De Laurentiis.

Coppa Italia 2013-14 — Finale contro la Fiorentina (3-1). Sotto la guida di Rafael Benítez.

Coppa Italia 2019-20 — Finale contro la Juventus (4-2 ai rigori). Vittoria ai calci di rigore in una finale decisa dai dettagli.

Supercoppa Italiana: tre vittorie

Il Napoli ha conquistato tre Supercoppe Italiane: nel 1990, nel 2014 e nel 2025.

Supercoppa Italiana 1990 — Contro la Juventus: 5-1. Una delle finali più nette nella storia della competizione, simbolo del periodo d'oro maradoniano.

Supercoppa Italiana 2014 — Contro la Juventus dopo una serie infinita di calci di rigore. Seconda Supercoppa dell'era De Laurentiis.

Supercoppa Italiana 2025 — Terza Supercoppa, conquistata nel corso della stagione del quarto Scudetto, travolgendo Milan e Bologna.

Coppa UEFA 1988-89: l'unico titolo europeo

Il 17 maggio 1989, il Napoli scrisse la pagina più importante della sua storia in ambito europeo. In finale contro lo Stoccarda, gli azzurri vinsero la Coppa UEFA con il risultato complessivo di 5-4: 2-1 all'andata in Germania, 3-3 al ritorno al San Paolo. Maradona fu il simbolo, ma fu un trionfo corale che rimane tuttora l'unico trofeo europeo nella storia del club.

Trofei minori e riconoscimenti storici

Il palmares del Napoli include anche due competizioni non riconosciute dalla UEFA ma di rilevanza storica:

Coppa delle Alpi 1966 — Vinta insieme all'altro finalista Omar Sívori.

Coppa di Lega Italo-Inglese 1976 — Nella doppia finale contro il Southampton: sconfitta per 1-0 in trasferta, trionfo per 4-0 al San Paolo.

Sul fronte delle categorie inferiori, il Napoli ha vinto il campionato di Serie B nella stagione 1949-50 e il campionato di Serie C1 nel 2005-06, il primo anno dopo il fallimento societario del 2004, sotto la gestione di Aurelio De Laurentiis.

Il palmares del Napoli: riepilogo completo

Competizione Titoli Anni

Serie A - 4 - 1987, 1990, 2023, 2025

Coppa Italia - 6 - 1962, 1976, 1987, 2012, 2014, 2020

Supercoppa Italiana - 3 - 1990, 2014, 2025

Coppa UEFA - 1 - 1989

Coppa delle Alpi - 1 - 1966

Coppa di Lega Italo-Inglese - 1 - 1976

Dove si inserisce il Napoli nella storia del calcio italiano?

Con quattro Scudetti, il Napoli occupa l'ottavo posto nell'albo d'oro del campionato italiano, alle spalle di Juventus, Inter, Milan, Genoa, Torino, Bologna e Pro Vercelli. È però la squadra più titolata del Meridione e una delle realtà calcistiche più seguite a livello globale, con una tifoseria presente in ogni continente.