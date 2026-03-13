Napoli e big italiane su Goretzka: i motivi per cui piace e la (maxi) richiesta d’ingaggio

"Dopo otto anni meravigliosi a Monaco, sento che è arrivato il momento di cercare una nuova sfida all'estero". Queste parole di Leon Goretzka segnano la fine del suo lungo ciclo al Bayern Monaco e aprono le porte a numerosi club europei interessati al centrocampista tedesco. A giugno si libererà a parametro zero, diventando uno dei nomi più appetibili del mercato estivo. La richiesta di stipendio sarà significativa, intorno ai 7 milioni netti all’anno, con possibili modulazioni legate a bonus individuali e di squadra. Napoli e Inter seguono da tempo il giocatore, mentre si stanno informando Milan e Juventus. Tutte squadre attratte dalla sua fisicità, duttilità e leadership dopo anni ad alto livello.

Esperienza e rendimento stagionale al Bayern

Classe 1995, Goretzka ha totalizzato in questa stagione 34 presenze tra tutte le competizioni, segnando 2 gol in Bundesliga. Con il tecnico Kompany, però, il suo ruolo si è limitato principalmente alle rotazioni, soprattutto in Champions League, dove su 9 partite ha collezionato 7 presenze tutte da subentrante. Un attore non protagonista in Germania, ma che in Italia potrebbe ritrovare spazio e continuità, mettendo a disposizione qualità ed esperienza a centrocampo per qualsiasi club intenzionato a puntare su un leader di comprovato valore.