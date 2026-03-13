5° posto Champions, Italia sempre più lontana: il Ranking UEFA aggiornato

vedi letture

Il successo della Fiorentina non basta ad avvicinare la Serie A alla conquista di un posto extra nella prossima Champions League. Al termine della tre giorni di coppe europee, infatti, l’Italia perde ulteriore terreno rispetto alla Spagna, attualmente seconda nel ranking UEFA stagionale alle spalle dell’Inghilterra, che è ormai certa di ottenere uno dei due posti aggiuntivi disponibili.

Corsa al posto extra: duello tra Spagna e Germania

La situazione per il calcio italiano si complica sempre di più. A meno di sorprese davvero clamorose - considerando che l’Atalanta è vicina all’eliminazione e che l’euroderby di Europa League porterà comunque all’uscita di un’altra squadra italiana - la lotta per il secondo posto del ranking sembra ormai ridotta a un confronto diretto tra Spagna e Germania. Di seguito la situazione aggiornata.



1. Inghilterra 22.847 (9 squadre ancora in corsa su 9)

2. Spagna 18.406 (6 su 8)

-----------------------------

3. Germania 18.142 (5 su 7)

4. Italia 17.928 (4 su 7)

5. Portogallo 17.000 (3 su 5)

6. Francia 15.678 (4 su 7)

7. Polonia 15.250 (2 su 4)

8. Grecia 13.700 (2 su 5)

9. Danimarca 12.250 (1 su 4)

10. Cipro 12.156 (1 su 4)