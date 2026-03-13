Di Fusco: “Napoli in crescendo. Milinkovic o Meret contro il Lecce? Ho una sensazione”

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha commentato il momento della squadra azzurra e analizzato le prospettive della stagione

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, per commentare il momento della squadra azzurra e analizzare le prospettive della stagione: “Svilar è il miglior portiere della Serie A. È un ottimo portiere. Quello che gli abbassa un po' il valore è la statura. Ma è molto esplosivo, che in porta sta bene. Come arriva il Napoli contro il Lecce? Ha qualche possibilità di cambiare qualche pedina, è rientrato Anguissa, c'è McTominay, puoi cambiare Elmas a gara in corso. Davanti potrebbero giocare anche Giovane e De Bruyne. Credo che contro il Lecce serva Politano, perché il Lecce ha Gallo che spinge molto. Serve una buona fase difensiva. Magari giocherà Meret, non servirà un giocatore che giochi con i piedi, perché non penso che il Lecce presserà tantissimo. Non servono i lanci lunghi di Milinkovic-Savic. Visto come Conte sta sfruttando entrambi, potrebbe fare nuovamente staffetta tra i pali”.

Di Fusco fa il punto sul campionato

Di Fusco ha poi analizzato il percorso del Napoli in campionato e le prospettive dell'Italia verso i playoff: “Io credo che il Napoli abbia già toccato il punto più basso. Io vedo una squadra in crescendo. Non puoi puntare più in alto del secondo posto. Il Milan potrebbe inciampare contro la Lazio, ci presenteremo contro i rossoneri ancora meglio di oggi. La Champions? Siamo usciti troppo presto, è stato un fallimento. Erano anni che non vedevo una squadra giocare come il Bayern. Oltre Donnarumma chi convocherei? Gattuso ne ha da convocare, c'è Carnesecchi, c'è Meret, c'è Vicario. Il mio timore più alto per questi playoff è l'Italia stessa”.