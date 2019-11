Basket, la GeVi Napoli batte anche Tortona: secondo successo consecutivo

La GeVi Napoli Basket conquista la quinta vittoria nelle ultime sei partite battendo la Bertram Tortona davanti ai 2.000 del PalaBarbuto. 69-64 il punteggio dopo un finale incandescente che ha premiato gli azzurri di coach Pino Sacripanti. Queste le dichiarazioni di coach Pino Sacripanti in conferenza stampa: “Do il merito ai ragazzi che hanno avuto grande freddezza nel finale. La squadra è stata bravissima a fare quello che avevamo preparato sulla difesa a tutto campo che ci ha consentito di fare un ottimo parziale. Sono molto contento perchè in passato, nei momenti di black-out questa squadra è sprofondata senza più riprendersi. Da quando sono alla guida, la squadra ha fatto un gran lavoro. Stiamo cercando di avere qualche soluzione offensiva diversa. Abbiamo vinto 5 partite su 6 dando una bella spallata alla classifica e acquisendo un po’ di autostima"

GeVi Napoli-Bertram Tortona 69-64 (19-18; 34-29; 56-38)

GeVi Napoli: Guarino, Roderick 20, Klačar, Chessa 5, Dincic, Sandri 4, Milosevic ne, Monaldi 13, Spizzichini 11, Sherrod 16, Milani. Coach Sacripanti.



Bertram Tortona: Valle ne, Buffo, Formenti 9, Seck ne, Festinese ne, Gaines 15, De Laurentiis 4, Mascolo 6, Cepic ne, Grazulis 16, Martini 7, Pullazi 7. Coach Ramondino.