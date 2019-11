Basket, la GeVi Napoli torna a vincere in trasferta: successo roboante a Bergamo

Vittoria netta per la GeVi Napoli che torna al successo in trasferta violando il PalaAgnelli. 56-83 il punteggio finale in favore della squadra di coach Sacripanti, al termine di una gara dominata sin dalle prime battute.

Queste le dichiarazioni di coach Pino Sacripanti al termine della gara in conferenza stampa: “Questa sera siamo stati solidi in ogni aspetto della partita, soprattutto dal punto di vista difensivo. È quello che abbiamo fatto a Scafati, con Capo d’Orlando e a Trapani, ma che non abbiamo fatto domenica contro Treviglio. Faccio i complimenti ai ragazzi per aver applicato pienamente il piano partita. La gara si è incanalata subito grazie alla nostra difesa, non abbiamo concesso praticamente nulla ai nostri avversari. Nel terzo quarto abbiamo piazzato un break partendo da +12 e finendo a +24, chiudendo di fatto i giochi. Sono stato estremamente contento di vedere i nostri tifosi che sono venuti sin qui a Bergamo a sostenerci insieme ad alcuni tifosi di Cantù che conosco personalmente. E’ stato veramente bello vederli insieme a supporto della nostra squadra”.

Bergamo Basket-Gevi Napoli 56-83 (15-24; 27-39; 39-63)

Bergamo Basket: Dieng 4, Carroll 15, Crimeni ne, Parravicini 5, Costi 6, Bozzetto 5, Allodi 4, Marra, Ogunleye 13, Zugno 4. Coach Calvani.

GeVi Napoli: Guarino 6, Roderick 18, Klačar, Chessa 8, Dincic, Sandri 16, Milosevic, Monaldi 9, Spizzichini 7, Sherrod 18, Milani 1. Coach Sacripanti.