GeVi Napoli Basket crolla a Varese, Milicic: "Giocato da egoisti e siamo stati puniti"

La GeVi Napoli Basket crolla a Varese 113-79. La squadra di coach Milicic subisce in avvio dell’ultimo tempo 4-0 di parziale. La partita si innervosisce, e vengono fischiati agli azzurri fallo tecnico e antisportivo. Varese vola a più 21 dopo appena un minuto e mezzo sul 84-63. Ad Ennis viene fischiato un altro fallo antisportivo, e viene espulso. La Pallacanestro Varese dilaga, e dopo 4 minuti si porta a più 28 sul 96-68. La partita praticamente non ha più nulla da dire, con gli azzurri che non riescono a ridurre lo svantaggio. Milicic da spazio nel finale a Dut Mabor, Ebeling, Lever e Sinagra e la gara si chiude con la sconfitta della Gevi.

Igor Milicic al termine del match: "Siamo stati in partita per 12-14 minuti, giocando come volevamo. Da lì in poi molto male, abbiamo giocato una pallacanestro un po' egoista e siamo stati puniti. Non c'è altro da aggiungere".

Tabellino: Owens 22, Pullen 15, Ennis 10, Sokolowski 8, Zubcic 7, De Nicolao 5, Brown 5, Lever 3, Sinagra 2, Ebeling 2, Bamba, Biar.