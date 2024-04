Gevi Napoli Basket crolla nell'ultimo quarto contro Trento: si complica la qualicazione ai playoff

Niente da fare per la GeVi Napoli Basket al PalaBarbuto, che dopo tre quarti equilibrati crolla nel 4° quarto contro L'Aquila Basket Trento 93-103.





Niente da fare per la GeVi Napoli Basket al PalaBarbuto, che dopo tre quarti equilibrati crolla nel 4° quarto contro L'Aquila Basket Trento 93-103.

Nell’ultimo periodo Trento, con un parziale di 0-6 vola sul 77-81, costringe Milicic al time out. Gli ospiti allungano a metà tempo sul punteggio di 80-90 con la bomba di Hubb. Napoli non trova più il canestro e la Dolomiti Energia aumenta il suo vantaggio a +19 a tre minuti dalla sirena finale 80-99. Nel finale la Gevi Napoli prova ad accorciare il divario, ma Trento trova due punti importanti per la corsa play off, e si impone con il punteggio finale di 93-103. Per gli azzurri, noni in classifica, si complica la qualificazione ai playoff. L'ottavo posto valido per la qualificazione dista due punti a sole due gara dal termine della regular season.

Tabellino: Ennis 18, Owens 18, Zubcic 16, Brown 15, Pullen 13, Sokolowski 7, De Nicolao 5, Lever 1, Ebeling, Bamba ne, Mabor ne, Saccoccia ne.