GeVi Napoli Basket festeggia la Coppa Italia con un'altra vittoria: battuta Treviso al PalaBarbuto

La GeVi Napoli Basket torna al successo in campionato al termine di una partita combattutissima contro la Nutribullet Treviso. Al PalaBarbuto finisce 95-81 dopo un grandissimo quarto quarto che vede gli azzurri imporsi per 28-13. Il finale di Napoli è un tripudio con la bomba di Brown e la schiacciata di Zubcic e la festa con la Coppa Italia conquistata a Torino. Con questo successo la squadra di coach Milicic aggancia la Reggiana al quarto posto in classifica.