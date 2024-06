GeVi Napoli, preso l'estone Treier: "Non vedo l'ora di lavorare con Milicic"

Classe 1999, Kaspar – ala di 204 cm – è cresciuto nel settore giovanile di Moncalieri, per poi vestire le maglie di Montegranaro e Ravenna in Serie A2.

La Generazione Vincente Napoli Basket comunica di aver sottoscritto un accordo biennale, con uscita bilaterale al termine della prima stagione, con l’atleta estone di formazione italiana Kaspar Treier.

Classe 1999, Kaspar – ala di 204 cm – è cresciuto nel settore giovanile di Moncalieri, per poi vestire le maglie di Montegranaro e Ravenna in Serie A2. Approda alla Dinamo Sassari nella stagione 2020/21, dove disputa ben quattro campionati in Serie A. Nell’ultima stagione ha realizzato 3.7 punti e 1.7 rimbalzi in 12.3 minuti di media a partita. Nazionale Estone, Treier ha partecipato alle gare di qualificazione per Euro Basket 2025.

Dichiarazioni di Pedro Llompart, Responsabile Area Tecnica Sportiva Generazione Vincente Napoli Basket:

“Siamo soddisfatti dell’arrivo di Kaspar Treier. È stata una trattativa molto veloce a dimostrazione della grande voglia del giocatore di venire a Napoli. Crediamo che sia arrivato ad un punto importante della sua carriera e che con il nostro club possa dimostrare il suo talento. È un giocatore che piace tanto sia al sottoscritto che a coach Milicic e siamo sicuri che con il lavoro che andremo a fare insieme, saprà dare un grande apporto al gioco di squadra che noi cerchiamo.”

Dichiarazioni di Kaspar Treier:

“Sono molto contento di arrivare al Napoli Basket. Ho visto la squadra giocare lo scorso anno e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con coach Igor Milicic. I miei obiettivi sono quelli di lavorare, crescere e migliorare insieme ai compagni di squadra per poter fare il meglio possibile. Forza Napoli!.“