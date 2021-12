Il Napoli Basket vince a Varese e vola in classifica: quinta vittoria consecutiva

Quinta vittoria consecutiva in campionato per La Gevi Napoli Basket che espugna il campo di Varese per 89-98 all'overtime e conquistato il quinto successo consecutivo in campionato. Grandissima prestazione di Jason Rich, autore di 31 punti, molto bene anche McDuffie e Lynch (13 e 9 punti). Sottotono invece Pargo, autore di soli 3 punti. Gli azzurri con i tre punti conquiestati salgono al terzo posto con 14 punti in classifica.

A fine gara le parole di coach Sacripanti: "Abbiamo dominato la partita e abbiamo rischiato di perderla a causa della grande volontà e rabbia di Varese. Abbiamo dimostrato a noi stessi di non essere ancora maturi, queste partite non possono essere messe in discussione. Siamo riusciti ad eseguire perfettamente il piano partita nei primi 25 minuti e poi abbiamo staccato la spina".