La Gevi Napoli perde 88-74 a Reggio Emilia: sfuma il sogno play-off

La Ge-Vi Napoli Basket cade a Reggio Emilia per 88-74 e vede così partire l'ultimo treno per i play-off.

La Ge-Vi Napoli Basket cade a Reggio Emilia per 88-74 e vede così partire l'ultimo treno per i play-off. Per la squadra di coach Milicic non bastano i 23 punti di Sokolowski e 17 di Ennis sul campo della UnaHotels per avere la meglio e inseguire il sogno.

IL TABELLINO - UnaHotels Reggio Emilia-GeVi Napoli Basket 88-74 (16-15; 24-23; 23-15; 25-21)

GeVi Napoli: Sokolowski 23, Ennis 17, Pullen 10, Owens 9, Zubcic 9, Brown 3, De Nicolao 2, Mabor 1, Ebeling, Lever, Sinagra, Bamba n.e. Coach Milicic.