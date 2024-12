Ufficiale Napoli Basket, altro graditissimo ritorno: torna Jacob Pullen

vedi letture

La S.S. Napoli Basket comunica di aver sottoscritto un accordo fino al termine della stagione con l’atleta americano Jacob Pullen.

La S.S. Napoli Basket comunica di aver sottoscritto un accordo fino al termine della stagione con l’atleta americano Jacob Pullen. La Guardia/play di 184cm è nato a Maywood (Illinois – USA) il 10 Novembre 1989.

Jacob Pullen è stato tra i protagonisti della scorsa stagione in maglia azzurra culminata con la vittoria della Coppa Italia a Torino dove ha realizzato il canestro decisivo nella finalissima vinta contro l’Olimpia Milano.

Con il Napoli Basket nello scorso campionato di Serie A, ha realizzato la media di 14,5 punti a gara. In questo scorcio di stagione Pullen ha giocato in serie A2 con la Scaligera Tezenis Verona dove in 16 gare sin qui disputate ha la media di 17,5 punti realizzati a partita, con la percentuale del 34% nel tiro da tre.

Dichiarazioni di Jacob Pullen: “Prima di tutto voglio ringraziare la società ed i tifosi per avermi voluto e riportato a Napoli, sono felice di tornare e combattere fino all’ultima partita per dimostrare che Napoli è un posto per vincere. Forza Napoli!”.