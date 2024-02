Napoli Basket, il capitano De Nicolao: "Grazie tifosi, non vediamo l'ora di festeggiare insieme"

La GeVi Napoli Basket trionfa in finale di Coppa Italia contro l'A7 Emporio Armani Milano 77-72.

La GeVi Napoli Basket trionfa in finale di Coppa Italia contro l'A7 Emporio Armani Milano 77-72. Al termine della Final Eight di Torino il capitano degli azzurri Giovanni De Nicolao ha ringraziato i tifosi napoletani in un video-messaggio pubblicato sui social delle Lega Basket: "Dal cuore grazie mille per questo supporto. Non vediamo l'ora di tornare a Napoli e venire a festeggiare con voi"