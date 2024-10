Napoli Basket, inizio horror: con Cremona arriva la quarta sconfitta su quattro

L'incontro di oggi del Napoli Basket contro Cremona certifica l'avvio di stagione horror degli azzurri: sconfitta per 81 a 87 e quarta sconfitta su quattro in campionato. Dunque la squadra di Igor Milicic ad oggi si trova in fondo alla classifica a quota zero punti insieme al Varese e dovrà inevitabilmente cercare un cambio di rotta sin dalla prossima sfida.

Il tabellino della gara.

Napoli Basket: Copeland 12, Totè 11, Manning Jr 22, De Nicolao 2, Dario 13, Woldetensae 9, Williams 2, Treier 5, Saccoccia 5

Cremona: Nikolic 12, Owens 13, Booth 12, Jones 29, Lacey 2, Davis 11, Federico 6, Eboua 2