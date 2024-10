Ufficiale Napoli Basket, si corre ai ripari: dopo Green anche il colpo Bentil

La S.S. Napoli Basket comunica di aver sottoscritto un accordo annuale con l’atleta del Ghana Benjamin “Ben” Bentil. L’Ala/Centro di 206 cm, è nato a Sekondi il 29 Marzo 1995.

Ben Bentil ha iniziato la sua carriera giocando in Ghana. A 15 anni è andato negli Stati Uniti per frequentare la Haverford School in Pennsylvania e successivamente la St. Andrew’s School nel Delaware. Nel 2014 si è trasferito al Providence College. Nel 2016, per i draft NBA, è stato selezionato dai Boston Celtics. Ha avuto successivamente esperienze a Indiana e Dallas nella NBA. Ha giocato a Fort Wayne nella G-League, Xinjiang in Cina, a Chalon in Francia, Bilbao in Spagna. e nel 2018/19 al Peristeri Atene. Nel 2019, è passato al Panathinaikos dove in due anni ha giocato 54 partite di EuroLeague con 258 punti segnati e 128 rimbalzi catturati. Nel 2021 ha vinto sia la Coppa di Grecia che il campionato greco con il Panathinaikos. Successivamente ha giocato nel Bahçeşehir Koleji, in Turchia, ed è arrivata in Italia nella stagione 2021-22 con l’Olimpia Milano dove ha vinto Campionato e Coppa Italia giocando anche in Eurolega. Si trasferisce l’anno dopo a Belgrado dove vince la Coppa di Serbia con la Stella Rossa. Nella stagione 2023-24 vola in Giappone giocando con i Gunma Crane Thunders. Inizia quest’anno in Israele con Hapoel Tel Aviv giocando due partite in Eurocup prima di approdare a Napoli.

Dichiarazione di Pedro Llompart Responsabile Area Tecnica Sportiva S.S. Napoli Basket:

“Bentil apporterà sicuramente alla squadra fisicità, esperienza e qualità. E’ un giocatore importante che possiede leadership e l’energia che occorre per svoltare la nostra situazione. Rivolgo ancora una volta un ringraziamento alla proprietà che ha permesso di portare a Napoli un giocatore di grandissimo livello.”

Dichiarazione di Ben Bentil:

“Non vedo l’ora di entrare a far parte della famiglia del Napoli Basket ed aiutare la squadra a combattere ed ottenere vittorie. Voglio anche imparare la cultura della gente di Napoli godendo il mio tempo in città insieme alla mia famiglia. Sono davvero molto eccitato per questa opportunità e non vedo l’ora di arrivare a Napoli.”