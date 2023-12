Sokolowski sbaglia i liberi, la Gevi Napoli Basket perde ancora: secondo ko consecutivo

Seconda sconfitta consecutiva per la GeVi Napoli Basket, che perde di misura al Fruit Village Arena contro la UnaHotels Reggio Emilia 87-89.





Alla squadra di Coach Milicic, sempre sotto nel punteggio per tutta la gara non riesce la rimonta finale per portare la gara all'overtime. Sokolowski sbaglia i liberi decisivi a due secondi dalla sirena e condanna gli azzurri alla sconfitta.

Tabellino: Zubcic 19, Owens 17, Ennis 14, De Nicolao 12, Lever 11, Jaworski 9, Sololowski 3, Pullen 2.