Terza vittoria per il Napoli Basket, coach Valli: "Vittoria da dentro o fuori, ma è lunghissima"

Napoli Basket prosegue nella sua corsa salvezza. Gli azzurri ottengono la terza preziosa vittoria in campionato superando nettamente il Banco di Sardegna Sassari. Al termine del match le dichiarazioni di Coach Giorgio Valli, riportate dal sito ufficiale della franchigia partenopea: “Era una partita importante per noi, una gara da dentro o fuori e con una grande pressione, ma siamo stati bravi in settimana a lavorare bene con tutti gli effettivi.

La spina dorsale di questa partita è stata certamente la difesa ed un plauso va fatto al reparto italiani che si è sacrificato tantissimo, incluso Treier che ha svolto un gran lavoro, così come tutta la squadra. È chiaro che essere andati avanti di 16 punti ha facilitato le cose ma non sarà sempre così. Bisogna prendere questo trend anche fuori casa, quando non avremo il pubblico che abbiamo avuto oggi, e che ringrazio profondamente. La strada è ancora lunghissima, ci sono altre 14 partite, ma l’idea è quella di continuare a lavorare in difesa.”