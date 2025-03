50mln come regalo Champions: il doppio colpo può arrivare dalla Serie A

vedi letture

50 milioni, o forse di più, per un doppio colpo bianconero, due rinforzi in vista del ritorno in Champions League. Il Napoli sembra avere già le idee chiare per la prossima stagione. Oltre all'arrivo di Marianucci, operazione da 9 milioni già definita con l'Empoli, il club azzurro lavora a Solet e Lucca, rispettivamente difensore e attaccante dell'Udinese, grandi protagonisti di questa stagione.

L'ex Salisburgo vale già oltre 20 milioni, per il centravanti si parla addirittura di una valutazione superiore ai 30 milioni, ma è chiaro che in un'eventuale doppia operazione con l'Udinese, visti anche gli ottimi rapporti tra le società, si potrebbe arrivare a una valutazione complessiva più bassa dei due. Di sicuro il Napoli ha già individuato alcuni dei potenziali rinforzi per il futuro.

Andrea Carnevale, responsabile scouting dell’Udinese ed ex azzurro, è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’, programma in onda su Televomero: “Solet e Lucca in orbita Napoli? Non credo che il difensore possa valere solo 10 milioni, visto il campionato che sta disputando. Ricorda un po’ Koulibaly, anche se è più possente. A volte ci fa arrabbiare quando fa le cose con sufficienza, perché convinto dei suoi mezzi. Va allenato mentalmente in questo aspetto. Continuerò a fargli presente questo aspetto”.